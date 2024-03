Erfolgreiches Jubiläumsjahr

Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal blickt auf das Geschäftsjahr 2023 zurück

Im Jahr 2023 konnte das 100-Jahr-Jubiläum der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal gefeiert werden. Im Geschäftsjahr konnte zudem in allen Bereichen ein erfreuliches Wachstum erreicht werden.

Die Bilanzsumme der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal stieg im Berichtsjahr 2023 um 68,3 Millionen Franken auf 1968 Millionen Franken. Das starke Vertrauen in die Bank widerspiegelt sich in der Zunahme an Kundengeldern um 2.6% auf 1483 Millionen Franken. Die Ausleihungen haben moderat zugenommen und lagen per 31. Dezember 2023 bei 1662 Millionen Franken (+ 17 Millionen Franken). Dank der nachhaltigen Kreditpolitik der Raiffeisenbank mussten keine Wertberichtigungen für Ausleihungen vorgenommen werden. Trotz Turbulenzen an den Finanzmärkten beträgt das Depotvolumen per Jahresende erfreuliche 391 Millionen Franken, was einer Steigerung von 18.4% entspricht.

Die anhaltend positive Ertragssituation bestätigt die eingeschlagene Strategie der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal. Das Zinsengeschäft verzeichnet einen Zuwachs um 16.6% auf 21.2 Millionen Franken. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft belief sich auf 4,64 Millionen Franken (+ 5.2%). Der Jahresgewinn betrug 1 217 283 Franken.

Die anrechenbaren Eigenmittel beliefen sich per 31. Dezember 2023 auf 169,6 Millionen Franken, was einer Steigerung von 4.52% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieser Wert liegt deutlich über den regulatorischen Vorgaben und zeigt, dass die Bank sehr sicher und für die Zukunft bestens aufgestellt ist.

100 Jahre Raiffeisenbank

Im vergangenen Jahr feierte die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal ihr 100-jähriges Bestehen. Beim grossen Jubiläumsfest am 21. September auf dem Gelände des Schupfart Festivals konnten mehr als 2000 Genossenschafterinnen und Genossenschafter begrüsst werden. Im Rahmen des Jubiläums unterstützt die Bank ausserdem Projekte in den Gemeinden des Geschäftskreises zur Förderung der Nachhaltigkeit und der Biodiversität. Dabei wurden Mittel von rund 500 000 Franken in der Region investiert. Rund die Hälfte der Projekte wurden bereits umgesetzt, die restlichen Vorhaben werden bis Ende 2024 fertiggestellt.

Urabstimmung und Mitgliederanlässe

Raiffeisen-Mitglieder haben die Möglichkeit, im Rahmen der Urabstimmung über die Geschicke der Bank abzustimmen. Die Urabstimmung dauert vom 4. April bis 6. Mai 2024. In diesem Jahr steht den Mitgliedern erstmals der Weg der digitalen Abstimmung offen.

Am 3., 4. und 5. Mai 2024 finden die beliebten Mitgliederanlässe der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal statt. Die Genossenschafterinnen und Genossenschafter kommen im Zirkuszelt in Frick oder in der Turnhalle Gansingen in den Genuss eines abwechslungsreichen Programms mit Unterhaltung, Kulinarik und aktuellen Informationen der Bank. Die Unterlagen für die Urabstimmung und die Mitgliederanlässe werden allen Mitgliedern rechtzeitig Anfang April zugestellt. (mgt)