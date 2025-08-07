Erfolgreiches Fischessen trotz Unwetter

Während des dreitägigen Fischessens der Rheinfelder Pontoniere regnete und stürmte es jeden Tag. Trotz der widrigen Bedingungen wurden nur rund 10 Prozent weniger Zanderfilets im Bierteig verkauft als im Rekordjahr zuvor. «Ein grosses Dankeschön gilt unseren treuen und verständnisvollen Gästen, die sich von den Wetterkapriolen nicht abschrecken liessen», heisst es in einer Medienmitteilung des Vereins.

Von den stürmischen Wettervorhersagen für das Wochenende liessen sich die zahlreichen Festbesucher nicht abhalten, der idyllischen Rheinufer-Promenade des Stadtparks einen Besuch abzustatten. Am Freitagabend füllte sich der Festplatz rasch. Trotz der tatkräftigen Unterstützung des TV Rhein felden hatten die Rheinfelder Pontoniere alle Hände voll zu tun, um die vielen Gäste zu bewirten. Doch kurz nach 18 Uhr traf das Unwetter den Festplatz mit voller Wucht. Sturzbäche ergossen sich unter dem Fischküchenboden durch ins Zelt. OK-Präsident Martin Wyss äussert sich dazu: «Die Gäste reagierten vorbildlich: Sie rückten auf den Festbänken zusammen, um den Festbesuchern von draussen Platz zu machen, und bewahrten so die gute Stimmung. Wir möchten uns bei unseren treuen Gästen für ihr Verständnis und ihre Geduld bedanken. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir trotz der Unwetter über die drei Tage immer ein gut gefülltes Festzelt hatten.»

Insgesamt 860 Kilogramm der köstlichen Zanderfilets im Bierteig wurden von der Küchencrew zubereitet. Daneben gab es auch eine Vielzahl weiterer Leckereien: Pommes frites, Kaffee und Kuchen sowie Soft Ice sorgten für das leibliche Wohl der Gäste. Während der trockenen Phasen waren auch die Motorboot-Rundfahrten um das Inseli und entlang der Altstadt gut besucht. Viele nutzten die Gelegenheit, die historische Rheinfelder Altstadt vom Wasser aus zu erkunden.

Auch der Montag beim Abbau war von Regen begleitet, doch das konnte den Spass der Pontoniere nicht trüben. «Man gewöhnt sich daran», meinte ein gut gelaunter Martin Wyss. «Wir danken allen Gästen, Helfern und Unterstützern für ein unvergessliches Fest und freuen uns schon auf das nächste Jahr.» (mgt)