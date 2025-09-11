ERFOLGREICHES FISCHESSEN DER PONTONIERE VON LAUFENBURG

Wie gewohnt stand das letzte August-Wochenende ganz im Zeichen der regionalen Tradition: Das Fischessen der Laufenburger Pontoniere zog erneut zahlreiche Besucher in das Festzelt am Rhein. An beiden Tagen herrschte reges Treiben in der Küche. Alle Hände waren gefragt, denn gleich ...

Wie gewohnt stand das letzte August-Wochenende ganz im Zeichen der regionalen Tradition: Das Fischessen der Laufenburger Pontoniere zog erneut zahlreiche Besucher in das Festzelt am Rhein. An beiden Tagen herrschte reges Treiben in der Küche. Alle Hände waren gefragt, denn gleich mehrere Küchenstationen arbeiteten auf Hochtouren: 500 Kilogramm Zander wurden zu knusprigen Filets im Bierteig und Knusperlis verarbeitet und mit einer feinen Sauce serviert. Dazu schmeckten knusprige Pommes perfekt zum Fisch, und auch süsse Versuchungen durften nicht fehlen. Vom Rhein aus bot sich den Gästen, bei schönstem Wetter, eine entspannte Aussicht – wer wollte, konnte sich einer gemütlichen Bootstour anschliessen. Das Spendenkässeli, sowie das Trinkgeld vom Fischessen kommen den Jungpontonieren zugute, die sich über die grosse Unterstützung der Gäste sehr freuten.

Die Laufenburger Pontoniere bedanken sich herzlich bei allen Gästen für ihr Kommen und freuen sich bereits jetzt auf das Fischessen im nächsten Jahr. (mgt)