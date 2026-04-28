Erfolgreicher Sulzer Turnnachwuchs

Die Nachwuchsathletinnen und -athleten der Jugend Sulz standen am vergangenen Wochenende gleich mehrfach im Einsatz und überzeugten dabei auf verschiedenen Wettkampfplätzen.

Die Nachwuchsathletinnen und -athleten der Jugend Sulz standen am vergangenen Wochenende gleich mehrfach im Einsatz und überzeugten dabei auf verschiedenen Wettkampfplätzen.

Während die Sulzer Geräteturner am «Weggere Cup» in Brittnau antraten, massen sich die Kunst turner an den Aargauischen Mannschaftsmeisterschaften in Lenz burg. Parallel dazu eröffneten die Leichtathleten ihre Saison mit dem «Schnällschte Fricktaler» in Münchwilen.

An den Aargauischen Mannschaftsmeisterschaften stand ein spannender Mannschaftswettkampf auf dem Programm. Die Gruppeneinteilung erfolgte durch den Verband und umfasste Turner vom Einführungsprogramm bis zur Kategorie P3. Als Grundlage für die Einteilung dienten die Resultate des Rhytal Cups. Alle Turner absolvierten einen Mehrkampf an den Geräten Barren, Boden, Reck, Pferdpauschen, Ringe und Sprung. Pro Gruppe wurden jeweils die fünf besten Resultate gewertet. Für den Sulzer Nachwuchs bedeutete dieser Wettkampf eine wertvolle Erfahrung auf hohem turnerischem Niveau. Erwartungsgemäss konnte Fynn Obrist überzeugen: Er trug mit starken Leistungen an allen sechs Geräten zum Gruppenergebnis bei und bestätigte damit seine gute Form.

«Weggere Cup» in Brittnau

Die Geräteturner standen am «Weggere Cup» im Einsatz. Im Vergleich zum Kunstturnen wird hier an einem Gerät weniger geturnt – Barren, Reck, Schaukelringe, Sprung und Boden standen auf dem Programm. Am Samstag griffen die K4-Turner Nicolas Steinacher, Jan Obrist und Tim Obrist ins Geschehen ein. Nicolas Steinacher zeigte dabei den besten Wettkampf aus Sulzer Sicht: Mit 41.90 Punkten belegte er Rang 21 und verpasste die Auszeichnung nur um vier Plätze. Am Sonntag folgte der Einsatz der K3-Turner mit Dario Obrist, Jonas Obrist, Oscar Huber, Ernst Huber und Kiran Richner. Besonders Jonas Obrist überzeugte mit einem ausgezeichneten Wettkampf. Am Reck erzielte er mit der Bestnote von 9.55 Punkten die höchste Wertung aller 52 Teilnehmer am Reck – eine herausragende Leistung. Mit insgesamt 44.25 Punkten erreichte er Rang 10 und durfte sich über eine verdiente Auszeichnung freuen.

Erfolgreicher Saisonauftakt der Leichtathleten

Die Leichtathleten der Jugend Sulz eröffneten ihre Saison beim «Schnällschte Fricktaler» in Münchwilen, wo die schnellsten Nachwuchssprinter über 60 beziehungsweise 80 Meter gesucht wurden. Joelle Vogel kämpfte sich bis in den Final vor und sicherte sich in ihrer Alterskategorie die Silbermedaille. Ebenfalls Edelmetall gewann Ernst Huber, der bei der männlichen Jugend den starken zweiten Rang belegte. Chalissa Stäuble erreichte den Final, musste sich dort jedoch mit dem undankbaren vierten Platz begnügen. Dennoch konnten sich alle drei Athleten für den Kantonalfinal qualifizieren. (mgt)