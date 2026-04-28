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Erfolgreicher Sulzer Turnnachwuchs

  28.04.2026 Sulz, Sport
Geräteturner der Kategorie K3 mit Jonas Obrist (Mitte, Rang 10 und Auszeichnung). Foto: zVg
Geräteturner der Kategorie K3 mit Jonas Obrist (Mitte, Rang 10 und Auszeichnung). Foto: zVg

Die Nachwuchsathletinnen und -athleten der Jugend Sulz standen am vergangenen Wochenende gleich mehrfach im Einsatz und überzeugten dabei auf verschiedenen Wettkampfplätzen.

Während die Sulzer Geräteturner am «Weggere Cup» in Brittnau antraten, massen sich ...

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