Erfolgreicher Sprung ins moderne Frauenverein-Zeitalter

Seit beinahe 170 Jahren engagieren sich der Vorstand und die Helferinnen und Helfer des Gemeinnützigen Frauenvereins Rheinfelden ehrenamtlich. Der Vorstand freut sich über ein erfolgreiches Jahr: die Die Präsidentin, Marsha Mueller, begrüsste die über 50 anwesenden Mitglieder sowie die Gäste zur Generalversammlung des Gemeinnützigen Frauenvereins. Der Auftakt im Saal des Gesundheitszentrums Fricktal begann beschwingt mit der Compagnia Movene. Mit Witz und Spritz sangen die drei A-cappella-Frauen von Liebe, Aufbruch, Tabakernterinnen und Bauernmädchen, ab und zu schnappte sich ihr Chorleiter das Akkordeon und begleitete sie. Seit nahezu 170 Jahren engagieren sich die Mitglieder des Gemeinnützigen Frauenvereins Rheinfelden ehrenamtlich. Damals halfen sie der Bevölkerung in Not, und auch heute liegen die wichtigsten Aufgaben im sozialen Bereich: beim Teedienst im Alters- und Pflegeheim Lindenstrasse, beim Mahlzeitendienst in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitszentrum Fricktal, beim «Tischlein deck dich» – der wöchentlichen Verteilaktion von Lebensmitteln an Armutsbetroffene, in der Brockenstube und bei den Blutspende-Aktionen. Dabei geht es nicht nur um die Arbeit an sich, sondern immer auch um ein freundliches Gespräch, ein Lächeln oder Zeit, die man bewusst mit jemandem teilt. Im vergangenen Jahr leisteten die Helferinnen und Helfer in den verschiedenen Ressorts insgesamt 5320 Stunden ehrenamtliche Arbeit, was heutzutage absolut nicht mehr selbstverständlich ist. Wenn man diese mit lediglich 25 Franken pro Stunde entlöhnen würde, käme eine stolze Summe von 133 000 Franken zusammen, was einmal mehr zeigt, wie wertvoll und unverzichtbar die ehrenamtliche Arbeit ist.

Gut gewirtschaftet

Das Protokoll der GV 2023 und der Jahresbericht 2023 wurden verdankt und einstimmig genehmigt. Anschliessend präsentierte die Kassiererin, Rita Hirter, die Jahresrechnung. Die gepf legte Brockenstube am Zähringerplatz ist nach wie vor die wichtigste Einnahmequelle für den Gemeinnützigen Frauenverein. Dank dieser und den Mitgliederbeiträgen der 375 Mitglieder konnten im vergangenen Jahr beinahe 30 verschiedene Vereine, Organisationen und Einrichtungen in Rheinfelden aus den Bereichen Gesundheit, Familie und Freizeit sowie Soziales finanziell unterstützt werden. Die Unterstützungsbeiträge beliefen sich auf über 54 000 Franken und wurden von allen sehr geschätzt. Durch eine solide Wirtschaftsführung des Gemeinnützigen Frauenvereins konnte das Jahr 2023 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Sowohl die Jahresrechnung als auch das Budget für 2024 wurden von den anwesenden Mitgliedern einstimmig angenommen.

Fussballverein und Rutschbahn

Den Anwesenden wurden zwei Anträge zur Abstimmung vorgestellt, die beide mit finanzieller Unterstützung von Legaten umgesetzt werden können. Dominik Tanner, Präsident des Fussballclubs Rheinfelden, präsentierte das Projekt «Neue Heimat». Das Projekt «Neue Heimat» steht für ein neues Club-Lokal, das einerseits als Vereinstreffpunkt, aber auch als Mietlokal oder Beizli für die gesamte Rheinfelder Bevölkerung zugänglich sein soll. Die Anwesenden stimmten dem Antrag zur Kostenbeteiligung am Mobiliar für das Club-Lokal zu. Ebenfalls angenommen wurde der Antrag zur Mitfinanzierung einer neuen Rutschbahn im Stadtpark West in Rheinfelden. Schon früher hatte der Gemeinnützige Frauenverein zur Finanzierung der Rutschbahn beigetragen, daher hat sich dies bereits als Art Tradition etabliert.

Verjüngung im Vorstand

Der Vorstand hatte sich bereits durch die neue Präsidentin, Marsha Mueller, deutlich verjüngt. Mit einer Beisitzerin wird das Vorstandsteam um ein weiteres, jüngeres Mitglied ergänzt. Daniela Skarul lebt seit zehn Jahren mit ihrer Familie in Rheinfelden und ist beruflich als Sekundarlehrerin tätig. Mit dem Primeli-Verkauf im Städtli fand bereits die erste Veranstaltung im neuen Vereinsjahr statt. Am 25. April findet die erste von zwei Blutspende-Aktionen statt, gefolgt von der Brocki Modeschau am 26. Juni. Die zweite Blutspende-Aktion wird am 14. November organisiert und am 7. Dezember steht gemeinsames Backen auf dem Programm. (mgt)