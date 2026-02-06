Immobilien
Erfolgreicher Sirenentest

  06.02.2026 Aargau

Der Sirenentest 2026 im Kanton Aargau war erfolgreich. Die Sirenen heulten am Mittwoch pünktlich auf. Die anlässlich des Sirenentests überprüften Sirenenanlagen im Kanton Aargau waren funktionstüchtig. Bei den rund 360 überprüften stationären Sirenen gingen ...

