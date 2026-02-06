Erfolgreicher Sirenentest

Der Sirenentest 2026 im Kanton Aargau war erfolgreich. Die Sirenen heulten am Mittwoch pünktlich auf. Die anlässlich des Sirenentests überprüften Sirenenanlagen im Kanton Aargau waren funktionstüchtig. Bei den rund 360 überprüften stationären Sirenen gingen ...

Der Sirenentest 2026 im Kanton Aargau war erfolgreich. Die Sirenen heulten am Mittwoch pünktlich auf. Die anlässlich des Sirenentests überprüften Sirenenanlagen im Kanton Aargau waren funktionstüchtig. Bei den rund 360 überprüften stationären Sirenen gingen nur vereinzelte Fehlermeldungen ein. Am Dienstag wurde in Suhr irrtümlich ein Sirenenalarm ausgelöst. (nfz)