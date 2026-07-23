Erfolgreicher Saisonstart im Waldseilpark

Der Waldseilpark Rheinfelden ist erfolgreich in seine erste Saison gestartet. Wie die Betreiber mitteilen, haben bereits beim Pre-Opening zahlreiche Familien die Gelegenheit genutzt, die Anlage kennenzulernen.

Auch am Eröffnungswochenende kamen viele Besucherinnen und Besucher, darunter besonders viele Kinder, die die Parcours zwischen den Bäumen erkundeten. Während den aktuellen Sommerwochen verlagern viele Gäste ihren Besuch auf die kühleren Abendstunden. Der letzte Eintritt ist bis um 18 Uhr möglich, geöffnet bleibt der Park bis 20 Uhr. Weniger bekannt ist, dass auch die Morgenstunden angenehme Bedingungen bieten. Im Wald ist es dann oft noch frisch und ruhig. Gruppen ab zehn Personen können den Park bereits ab 9 Uhr nutzen, für Einzelgäste und Familien öffnet er ab 10 Uhr.

Seilpark ohne Grenzen

Neben dem laufenden Betrieb arbeitet das Team an einem weiteren Projekt: Mit dem Crowdfunding «Seilpark ohne Grenzen» soll ein Angebot entstehen, das auch Menschen mit Beeinträchtigungen den Zugang zum Seilpark ermöglicht. Die Kampagne befindet sich derzeit in der Schlussphase und hat bereits rund die Hälfte des Finanzierungsziels erreicht.

Mit dem Vorhaben möchte der Waldseilpark Rheinfelden sein Angebot weiterentwickeln und neue Möglichkeiten schaffen, damit möglichst viele Menschen das Natur- und Bewegungserlebnis im Wald nutzen können.

(mgt)

Wer das Projekt «Seilpark ohne Grenzen» unterstützen oder weitere Informationen erhalten möchte, findet diese unter www.wemakeit.com/projects/seilpark-ohne-grenzen

Tickets können über www.seilpark-rheinfelden.ch gebucht werden.