ERFOLGREICHER SAISONABSCHLUSS FÜR DIE SCHWADERLOCHER PONTONIERE

Bei den Schwaderlocher Pontonieren standen am vergangenen Wochenende das Einzelzeitfahren der Aktiven und die Schweizermeisterschaft der Jungpontoniere in Ligerz auf dem Programm. In der Königskategorie C wurden Fabian Frei/Chris Eckert Sechste und Jérôme Huber/Remo Mösli Neunte. Mit Nils Kramer/Martin Peterhans sowie Alex Frei/Yannick Benz gelang es zwei weiteren Fahrerpaaren die beliebte Kranzauszeichnung zu ergattern. Die Schwaderlocher Jungpontoniere waren am Folgetag am Start. Ben Schwere und David Vögeli gelang es in der Kategorie I (bis 14 Jahre) auf den sehr guten 7. Rang vorzustossen. Auch konnten Ben Schwere mit Leona Hug als Doppelstarter eine Kranzauszeichnung erzielen. (mgt)