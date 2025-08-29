Immobilien
ERFOLGREICHER SAISONABSCHLUSS FÜR DIE SCHWADERLOCHER PONTONIERE

  29.08.2025 Sport, Schwaderloch
Foto: zVg
Foto: zVg

Bei den Schwaderlocher Pontonieren standen am vergangenen Wochenende das Einzelzeitfahren der Aktiven und die Schweizermeisterschaft der Jungpontoniere in Ligerz auf dem Programm. In der Königskategorie C wurden Fabian Frei/Chris Eckert Sechste und Jérôme Huber/Remo Mösli ...

