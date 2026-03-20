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Erfolgreicher Saison-Abschluss

  20.03.2026 Stein, Sport
Die Rookie 1 Mädchen des VBC Stein können sehr stolz auf ihre gezeigten Leistungen sein. Foto: zVg
Die Rookie 1 Mädchen des VBC Stein können sehr stolz auf ihre gezeigten Leistungen sein. Foto: zVg

Volleyball VBC Stein

Das Team der Rookie 0 startete vergangenen Sonntag leicht nervös, jedoch voller Kampfgeist, in das Volleyball-Turnier in Rheinfelden. Schon bei der ersten Begegnung, konnten die vier Mädchen ihre Trainingserfahrung abrufen und es gelang ein 3:0. In den ...

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