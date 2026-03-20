Erfolgreicher Saison-Abschluss

Das Team der Rookie 0 startete vergangenen Sonntag leicht nervös, jedoch voller Kampfgeist, in das Volleyball-Turnier in Rheinfelden. Schon bei der ersten Begegnung, konnten die vier Mädchen ihre Trainingserfahrung abrufen und es gelang ein 3:0. In den ...

Volleyball VBC Stein

Das Team der Rookie 0 startete vergangenen Sonntag leicht nervös, jedoch voller Kampfgeist, in das Volleyball-Turnier in Rheinfelden. Schon bei der ersten Begegnung, konnten die vier Mädchen ihre Trainingserfahrung abrufen und es gelang ein 3:0. In den weiteren Spielen wurden die Gegner mit starkem Aufschlagspiel und effizienter Spielweise stark unter Druck gesetzt. Nach fünf Spielen traten sie erschöpft, aber freudestrahlend den Heimweg an.

Auch die fünf Rookie 1 Mädchen, welche erst am Nachmittag starteten, haben sich in ihrem Spiel stark verbessert. Es waren nur drei Mannschaften am Turnier gemeldet, so wurden jeweils zwei Spiele gegen denselben Gegner gespielt. Das Team aus Mutschellen war ein Gegner auf Augenhöhe. Jeder Punkt war hart umkämpft und die ersten Sätze gingen ganz knapp an das Team aus Mutschellen. Den letzten Satz konnten sich die Steinerinnen dann aber noch holen. Gegen Seetal konnten die Mädels klare Siege einfahren. (mgt)

Der VBC Stein trainiert die Jugend jeweils donnerstags ab 16 Uhr (Kids) und 17 Uhr (U14).