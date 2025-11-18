ERFOLGREICHER AUFTRITT VON CLAUDIO ZUCCOLINI IN KAISERAUGST

In Kaiseraugst fand kürzlich ein weiterer Höhepunkt des kulturellen Jahres statt: Der bekannte Kabarettist Claudio Zuccolini begeisterte das Publikum in der ausverkauften Turnhalle. Das Publikum genoss einen unterhaltsamen Abend voller Witz, Nachdenklichkeit und guter Stimmung. Die ...

In Kaiseraugst fand kürzlich ein weiterer Höhepunkt des kulturellen Jahres statt: Der bekannte Kabarettist Claudio Zuccolini begeisterte das Publikum in der ausverkauften Turnhalle. Das Publikum genoss einen unterhaltsamen Abend voller Witz, Nachdenklichkeit und guter Stimmung. Die Veranstaltung verlief dank der sorgfältigen Vorbereitung und Organisation durch die Kulturkommission Kaiseraugst reibungslos. Das starke Echo zeigt, dass das Bedürfnis nach gemeinsamen kulturellen Erlebnissen in Kaiseraugst ungebrochen ist. (mgt)



