Diplomfeier 2025 am Berufsbildungszentrum Fricktal

Was mit viel Einsatz, Ausdauer und Lernen begann, fand letzte Woche seinen feierlichen Abschluss: Die Diplomfeier für die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der Kaufmännischen Grundbildung sowie des Detailhandels.

92 Prozent aller Lernenden haben es geschafft und haben in der Aula des Berufsbildungszentrums Fricktal in Rheinfelden ihr Diplom erhalten. 78 Lernende wurden gefeiert und in die Berufswelt verabschiedet. Davon sind 50 Kaufleute, 26 Detailhändler und 2 Bekleidungsgestalterinnen. In einer festlichen und persönlichen Atmosphäre durften die Lernenden ihr Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis entgegennehmen und ihren grossen Einsatz feiern lassen. Die Freude, die Erleichterung und der Stolz waren deutlich spürbar, nicht nur bei den jungen Berufsleuten, sondern auch bei ihren Familien, den Lehrpersonen und Berufsbildenden, die sie während ihrer Ausbildungszeit begleitet haben. Im Anschluss an die offizielle Feier wurden die frisch diplomierten Berufsleute und ihre Gäste zu einem Apéro in der Mensa eingeladen. Bei sommerlichem Wetter, erfrischenden Getränken und kleinen Köstlichkeiten bot sich die Gelegenheit für persönliche Gespräche, angeregte Rückblicke und viele schönen Erinnerungsfotos. Es war ein gelungener Ausklang eines besonderen Tages. Wie es in der Medienmitteilung heisst, haben die Absolventinnen und Absolventen mit grossem Engagement, Ausdauer und Zielstrebigkeit diese bedeutende Etappe gemeistert. «Die Schulleitung gratuliert ihnen und wünscht für ihren weiteren Berufs- und Lebensweg viel Erfolg, Freude und spannende Herausforderungen». (mgt/nfz)