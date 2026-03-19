Erfolgreicher 5. Netzwerkanlass «Reallabor Sisslerfeld»

«Chemie für Klimaneutralität: Energie neu gedacht» – so lautete der Titel des fünften Netzwerkanlasses des Reallabors Sisslerfeld. Rund 80 Interessierte aus Unternehmen, Hochschulen, Verbänden und Gemeinden verfolgten die spannenden Vorträge und beteiligten sich engagiert mit Fragen und einem angeregten Austausch während des Apéros.

«Wie kann elektrische Energie in flüssige Energieträger umgewandelt werden?» Dieser Frage widmete sich Dr. Marco Ranocchiari vom Paul-Scherrer-Institut. Anschaulich erläuterte er aktuelle Versuchsanlagen und die damit verbundenen Herausforderungen. Ein wichtiger Bestandteil dieses Ansatzes ist die chemische Umwandlung von Kohlendioxid (CO2). Mithilfe spezieller chemischer «Schwämme», sogenannter MOFs (metallorganische Gerüstmaterialien), kann CO2 aus Verbrennungsabgasen herausgefiltert und hochkonzentriert bereitgestellt werden. Daniel Steitz, Geschä f tsf ü h rer des Aa rgauer Start-ups novoMOF, erklärte nicht nur, was MOFs sind, sondern auch dass diese Entdeckung den Nobelpreis für Chemie 2025 erhielt und weshalb die Materialien seines Unternehmens besonders leistungsfähig seien. Vielleicht entsteht künftig auch auf dem Sisslerfeld eine entsprechende Anwendung.

Gute Vernetzung ist zentral

Die Vernetzung von Unternehmen und Hochschulen ist ein zentrales Anliegen des Reallabors. Sandra Hermle von der FHNW zeigte die vielfältigen Aspekte des Zukunftsfeldes «Zero Emission» an der Fachhochschule auf und inspirierte die Teilnehmenden mit praxisnahen Beispielen. Zum Abschluss sprach Christian Zeyer vom Verband swisscleantech über die Bedeutung geeigneter politischer Rahmenbedingungen f ü r I n nov at ion u nd Transformation.

Das Reallabor Sisslerfeld wird von den vier Trägergemeinden Eiken, Münchwilen, Sisseln und Stein organisiert und von beteiligten Unternehmen, Hochschulen und Organisationen finanziell unterstützt. Seit seiner Gründung im Jahr 2023 hat es sich zu einer wichtigen lokalen Innovationsdrehscheibe entwickelt. Im Rahmen des Anlasses übergab Patrick Geiger, Gemeinderat von Münchwilen, die Präsidentschaft an Ralf Dümpelmann, Vizeammann von Sisseln. Der nächste Netzwerkanlass ist für den 23. September geplant. (mgt)