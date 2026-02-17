Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Erfolgreiche Sportschützen

  17.02.2026 Fricktal, Sport

Ignaz Welte (Frick/Veteranen) und Alexander Buttazzo (Frick/Senioren und Veteranen aufgelegt) gehören in der Kategorie Gewehr 10m zu den Siegern an den 32. Aargauer Meisterschaften mit Druckluftwaffen.

Bei der Elite heimsten die Sportschützen Muhen beide Gewehrtitel ein und ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote