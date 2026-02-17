Erfolgreiche Sportschützen

Erfolgreiche Sportschützen17.02.2026 Fricktal, Sport
Ignaz Welte (Frick/Veteranen) und Alexander Buttazzo (Frick/Senioren und Veteranen aufgelegt) gehören in der Kategorie Gewehr 10m zu den Siegern an den 32. Aargauer Meisterschaften mit Druckluftwaffen.
Bei der Elite heimsten die Sportschützen Muhen beide Gewehrtitel ein und ...
Ignaz Welte (Frick/Veteranen) und Alexander Buttazzo (Frick/Senioren und Veteranen aufgelegt) gehören in der Kategorie Gewehr 10m zu den Siegern an den 32. Aargauer Meisterschaften mit Druckluftwaffen.
Bei der Elite heimsten die Sportschützen Muhen beide Gewehrtitel ein und Seriensieger Dieter Grossen den Titel mit der Pistole. Zu gefallen wusste in der Aarauer Kasernenhalle vor allem der Nachwuchs. Bei den Pistolenschützen gewann Dieter Grossen (Full-Reuenthal) den 81. Aargauer Meistertitel. (mgt/nfz)