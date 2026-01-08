Immobilien
Erfolgreiche Sonntagsmatinée der Kulturkomission

  08.01.2026 Kaiseraugst
Jonas Iten und Priska Weibel begeisterten das Publikum. Foto: zVg
Jonas Iten und Priska Weibel begeisterten das Publikum. Foto: zVg

Am vergangenen Sonntag fand im Saal des Violahofes eine gut besuchte Matinée statt. Die Musiker Jonas Iten und Priska Weibel begeisterten das Publikum mit italienischer Klassik. Sie spielten auf dem Cello sowie auf verschiedene Gitarren und ergänzten das Programm mit Gesang. Die ...

