Erfolgreiche Sonntagsmatinée der Kulturkomission

Am vergangenen Sonntag fand im Saal des Violahofes eine gut besuchte Matinée statt. Die Musiker Jonas Iten und Priska Weibel begeisterten das Publikum mit italienischer Klassik. Sie spielten auf dem Cello sowie auf verschiedene Gitarren und ergänzten das Programm mit Gesang. Die Mischung aus warmen Klängen, bekannten Melodien und eindrucksvollen Gesangseinlagen sorgte für eine besondere Stimmung. Viele Besucherinnen und Besucher zeigten sich berührt und spendeten Applaus. Die Sonntagsmatinée war ein schöner kultureller Start in das neue Jahr und zeigte, wie sehr solche Anlässe das Gemeindeleben bereichern. (mgt)