Erfolgreiche Schwaderlocher

Schwaderloch trat mit vier stark besetzten Schiffen an. Neben den Gruppenteilen bestreiten beim Sektionswettfahren auch alle Fahrpaare einzeln einen Parcoursabschnitt. Auch diese Resultate ...

Am 6. Juni nahmen die Pontoniere Schwaderloch am Kantonal Bernischen Wettfahren in Wynau teil.

Schwaderloch trat mit vier stark besetzten Schiffen an. Neben den Gruppenteilen bestreiten beim Sektionswettfahren auch alle Fahrpaare einzeln einen Parcoursabschnitt. Auch diese Resultate fliessen in die Gesamtwertung der Sektion ein – und können, wie es die Schwaderlocher «Top Cracks» oft gezeigt haben, den entscheidenden Unterschied machen. Die Schwaderlocher absolvierten die Gruppen- wie auch die Einzelwertung mit Bravour und sicherten sich unter insgesamt 29 Vereinen den sensationellen 2. Rang.

Auch am Einzelwettkampf erfolgreich

Bevor es am Samstagnachmittag ernst galt für das Sektionsfahren, nahmen 16 Schiffe auch im Einzelwettkampf teil. So wartete ein technisch anspruchsvoller Parcours mit einer Schlüsselphase (Umfahren eines markierten Felsens auf Zeit) und schwierigen Strömungsverhältnissen auf die Teilnehmenden. In der Kategorie C stiessen Jérôme Huber und Remo Mösli (Rang 5) und Pascal Knecht und Roger Treier (Rang 8.) in die Top 10 vor. In der immer stärker besetzten Kategorie D gelang es Daniel Vögeli und Werner Oberbichler, den 15. Kranzrang zu erzielen. Tolle Resultate konnten auch bei den Jungpontonieren gefeiert werden: Alessia und Lara Vögeli holten sich in der Kategorie FIII den Sieg. Mit diesem Schwung im Rücken richtet sich der Blick nun auf den Saisonhöhepunkt: In zwei Wochen kämpfen die Schwaderlocher an der Schweizermeisterschaft in Wallbach – auf dem Rhein und damit fast vor der eigenen Haustür – um Kränze und Podestplätze. (mgt)