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Erfolgreiche Schwaderlocher

  16.06.2026 Schwaderloch, Sport
Alessia und Lara Vögeli als Siegerinnen in der Kategorie FIII. Foto: zVg
Alessia und Lara Vögeli als Siegerinnen in der Kategorie FIII. Foto: zVg

Am 6. Juni nahmen die Pontoniere Schwaderloch am Kantonal Bernischen Wettfahren in Wynau teil.

Schwaderloch trat mit vier stark besetzten Schiffen an. Neben den Gruppenteilen bestreiten beim Sektionswettfahren auch alle Fahrpaare einzeln einen Parcoursabschnitt. Auch diese Resultate ...

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