ERFOLGREICHE SCHUPFARTER FAUSTBALLER

Die Sommermeisterschaft ist zu Ende – abgeschlossen wurde sie auf dem Fricker Ebnet. Nachdem beide Mannschaften der Männerriege im vergangenen Jahr in die nächstobere Stärkeklasse aufgestiegen waren, hiess es in diesem Jahr: Klassenerhalt sichern. Am Ende konnte in beiden Kategorien das Ziel klar erreicht werden. Die Mannschaft «Männerriege Schupfart 1» in der Kategorie C platzierte sich auf dem 4. Platz von zehn Mannschaften. Die Mannschaft «Männerriege 2» erreichte in der Kategorie D den 3. Platz und die Mannschaft vom TV Schupfart platzierte sich knapp dahinter auf Platz vier von neun Mannschaften. Die Sommermeisterschaft wurde mit einem gemütlichen Beisammensein und dem einen oder anderen Bier erfolgreich abgeschlossen. Im November startet die Wintermeisterschaft, wo die Männerriege Schupfart mit drei Mannschaften in unterschiedlichen Stärkeklassen an den Start geht. (mgt) Foto: zVg