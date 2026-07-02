Erfolgreiche Saison

Mit 13 Schwimmerinnen und Schwimmern nahm der SC Fricktal an den Regionalen Sommermeisterschaften der RZW im Freibad Schachen in Aarau teil. Für den Grossteil des Teams bildete der Wettkampf den Abschluss einer turbulenten, aber zugleich ...

Der SC Fricktal überzeugte in Aarau

Mit 13 Schwimmerinnen und Schwimmern nahm der SC Fricktal an den Regionalen Sommermeisterschaften der RZW im Freibad Schachen in Aarau teil. Für den Grossteil des Teams bildete der Wettkampf den Abschluss einer turbulenten, aber zugleich erfolgreichen Saison.

Sportlich überzeugten insbesondere Lamar Horani und Yara Benz, die sich über 200 Meter Schmetterling beziehungsweise 200 Meter Lagen für die Finals qualifizieren konnten. Viele Athletinnen und Athleten zeigten zum Saisonende nochmals engagierte Leistungen und blickten auf eine erfolgreiche Wettkampfsaison zurück.

Die Meisterschaften markierten gleichzeitig den letzten Einsatz von Interimscoach Gerard Moerland. Der erfahrene Erfolgstrainer kehrt im August zu seinem Stammverein nach Uster zurück. Der Schwimmclub Fricktal bedankt sich herzlich für seinen grossen Einsatz und die wertvolle Unterstützung in den vergangenen Monaten. Nach den Sommerferien übernimmt Dirk Thölking als neuer Cheftrainer die sportliche Leitung des Vereins.

Für zwei Schwimmerinnen ist die Saison jedoch noch nicht beendet: Malin Borel und Lamar Horani bereiten sich als nächstes Highlight auf die Nachwuchs-Schweizermeisterschaften vor, die Mitte Juli in Basel stattfinden.

(sm/)