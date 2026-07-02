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Erfolgreiche Saison

  02.07.2026 Frick, Sport
Das Team des Schwimmclub Fricktal. Foto: zVg
Das Team des Schwimmclub Fricktal. Foto: zVg

Der SC Fricktal überzeugte in Aarau

Mit 13 Schwimmerinnen und Schwimmern nahm der SC Fricktal an den Regionalen Sommermeisterschaften der RZW im Freibad Schachen in Aarau teil. Für den Grossteil des Teams bildete der Wettkampf den Abschluss einer turbulenten, aber zugleich ...

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