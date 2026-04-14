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Erfolgreiche Rettung eines Fuchswelpens

  14.04.2026 Rheinfelden
Das junge Füchslein konnte nicht selbständig in den Fuchsbau zurückkehren. Foto: zVg
Das junge Füchslein konnte nicht selbständig in den Fuchsbau zurückkehren. Foto: zVg

Einsatz von Wildhüter beim Bahnhof

Am vergangenen Mittwochabend hat sich beim Bahnhof Rheinfelden ein familiäres Drama bei Familie Fuchs abgespielt. Die tierische Geschichte nahm dank des Einsatzes eines Jagdaufsehers und von SBB-Mitarbeitern aber ein gutes Ende. Doch beginnen ...

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