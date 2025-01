Am vergangenen Wochenende fand die erste Ausgabe des Raurica Cups in der Turnhalle Liebrüti in Kaiseraugst statt. Das vom FC Kaiseraugst organisierte Nachwuchs-Hallenturnier war ein voller Erfolg und ein Fest des Juniorenfussballs.

Rund 30 Mannschaften aus der Region traten in vier ...