Erfolgreiche Nachwuchsarbeit

Der regionale Radsportverband Swiss Cycling Fricktal hielt am 29. Januar im Pfarreisaal in Sulz seine ordentliche Delegiertenversammlung ab. Gastgeber war das lokale Biketeam Sulz. Höhepunkt der Versammlung waren die Ehrungen von vielen erfolgreichen jungen Sportlerinnen und Sportlern.

Verba ndspräsident Ph i l ipp Rheinegger begrüsste die anwesenden Delegierten der Fricktaler Radsportvereine und führte durch die Traktanden. Unter den Mutationen verlas er den Austritt des Veloclubs Schönau Oeschgen, welcher sich im letzten Jahr aufgelöst hat. Erfreulicherweise konnte mit dem VC Rheinstern Möhlin ein Verein neu aufgenommen werden, welcher im Radball sehr aktiv unterwegs ist. Aus dem Vorstand trat Roger Wehrli nach 16 Jahren als Beisitzer zurück. Als Dank wurde ihm ein Geschenk überreicht.

Nationale und internationale Erfolge

Mit Spannung erwartet wurden die Sportlerehrungen, so galt es doch insgesamt zehn junge Sportler für ihre ausserordentlichen nationalen und teils internationalen Erfolge zu würdigen. Leider konnten nicht alle Sportler anwesend sein, da viele von ihnen bereits wieder in Trainingslagern im Ausland engagiert sind. Höhepunkt war sicherlich der 2. Rang von Jan Huber (Biketeam Sulz) im WM-Strassenrennen U23 in Kigali /Ruanda, welcher alle überraschte. Aber auch Lea Huber (Biketeam Sulz), Fabian Weiss und Cyrill Steinacher (beide RV Sulz), Irina Lützelschwab, Noelle Rüetschi und Lars Emmenegger (alle VC Kaisten) haben an verschiedenen WM-Rennen mit guten Leistungen teilgenommen. Weiter waren Laura Emmenegger (VC Kaisten) an der Schweizer Meisterschaft Bahn Omnium U19 sowie Max Priemer (VMC Gansingen) an der Europameisterschaft auf der Bahn und Strasse und Nicola Zumsteg (VMC Gansingen) an der EM Strasse erfolgreich.

Theo Obrist vom Biketeam Sulz präsentierte einen spannenden Rückblick mit vielen älteren und neueren Fotos der jungen Radsportler und liess die Erfolge noch einmal bildlich auf leben. Die Erfolge dokumentieren eindrücklich, dass in den Fricktaler Sektionen eine tolle Nachwuchs arbeit geleistet wird.

Swiss Cycling Fricktal unterstützt die Radsportler mit der Organisation des Raiffeisen Fricktaler Cups, wo viele junge Radsportler erstmals Rennluft schnuppern können, aber auch viele Hobbyradsportler eine Vergleichsmöglichkeit erhalten. In diesem Jahr findet bereits die 38. Austragung statt. Der Cup besteht wiederum aus fünf Rennen. Der eröffnende Stadtlauf in Laufenburg hat bereits stattgefunden und glänzte mit einer Rekordbeteiligung. Als nächster Anlass folgt am 7. Juni das Bergrennen mit Doppelstart in Zeihen, die weiteren Rennen finden in Kaisten, Gansingen und Wittnau statt. (mgt)