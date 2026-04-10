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Erfolgreiche Herznacher

  10.04.2026 Gipf-Oberfrick, Herznach-Ueken

Hallen LMM in Gipf-Oberfrick

Am Vergangenen Freitag fand die alljährliche Hallen-Leichtathletik-Mannschaftsmeisterschaft (LMM) in Gipf-Oberfrick statt. Dieses Jahr wurde sie durch den STV Herznach organisiert und durchgeführt. Im ersten Lauf der Hallen LMM standen vier Teams des ...

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