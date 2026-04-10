Erfolgreiche Herznacher

Am Vergangenen Freitag fand die alljährliche Hallen-Leichtathletik-Mannschaftsmeisterschaft (LMM) in Gipf-Oberfrick statt. Dieses Jahr wurde sie durch den STV Herznach organisiert und durchgeführt. Im ersten Lauf der Hallen LMM standen vier Teams des ...

Hallen LMM in Gipf-Oberfrick

Am Vergangenen Freitag fand die alljährliche Hallen-Leichtathletik-Mannschaftsmeisterschaft (LMM) in Gipf-Oberfrick statt. Dieses Jahr wurde sie durch den STV Herznach organisiert und durchgeführt. Im ersten Lauf der Hallen LMM standen vier Teams des STV Herznach am Start, in den Kategorien Aktiv Männer, U20 Mixed und U20 Frauen.

Nach dem Startschuss hiess es f leissig Froschhupf, Steeple, Pendelstafette und Medizinballstossen. Und die Herznacher gaben Vollgas. Sie holten folgende Ränge: Aktive Herren: 1. Rang, U20 Mixed 1 den 2. Rang, U20 Mixed 2 den 5. Rang und für die U20 Frauen gab es ebenfalls den 1. Rang. (mgt)