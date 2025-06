Erfolgreiche Generalprobe

Am vergangenen Samstag fand bei hochsommerlichen Temperaturen die Aargauer Meisterschaft im Einzelfahren beim Rhein-Club Rheinfelden statt. Bei idealen Wetterbedingungen konnte ein faires und spannendes Wettfahren auf der technisch ...

Rheinfelder Rhein-Club an der Aargauer Meisterschaft

Am vergangenen Samstag fand bei hochsommerlichen Temperaturen die Aargauer Meisterschaft im Einzelfahren beim Rhein-Club Rheinfelden statt. Bei idealen Wetterbedingungen konnte ein faires und spannendes Wettfahren auf der technisch anspruchsvollen Strecke durchgeführt werden. Diese Strecke wird nächstes Jahr Austragungsort des Einzelfahrens am Eidgenössischen Weidlingswettfahren 2026 (EWW26) sein. Der Rhein-Club organisiert die - sen Grossanlass gemeinsam mit sei nem Nachbarverein WFV Ryburg-Möhlin, der für das Paarfahren verantwortlich zeichnet.

Die diesjährige Meisterschaft diente somit als gelungene Generalprobe für das EWW26. Der Rhein-Club Rheinfelden konnte sich dabei erfolgreich behaupten und klassierte sich auf dem 3. Rang von sechs gestarteten Vereinen. Die Vereinswertung hat der Wasserfahrverein Ryburg-Möhlin gewonnen. Zudem durften sich die Rheinfelder Vereinsmitglieder über Erich Lüscher als Aargauer Meister bei den Veteranen mit der schnellsten Wettkampfzeit und vier weiteren Kranzrängen freuen. In der Kategorie Senioren platzierten sich Alain Erismann und Christian Herzog auf dem 4. und 5. Kranzrang. Bei den Veteranen erreichten Markus Furler und Dave Schär den 5. und 6. Kranzrang. «Am nächsten Wochenende lädt der Rhein-Club zum alljährlichen traditionellen Fischessen mit Zander und Hecht ein. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, am Rheinufer gemütliche Stunden zu verbringen und feine Fischspezialitäten zu geniessen», heisst es in einer Medienmitteilung. (mgt)