Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Erfolgreiche Fricktaler Steinstossgilde geehrt

  12.11.2025 Fricktal
Sie wurden für ihre guten Leistungen im Steinstossen geehrt: Marco Leimgruber (von links), Urs Hasler, Karin Zumsteg, Simon Hunziker und Roger Leimgruber. Foto: Hans Zemp
Sie wurden für ihre guten Leistungen im Steinstossen geehrt: Marco Leimgruber (von links), Urs Hasler, Karin Zumsteg, Simon Hunziker und Roger Leimgruber. Foto: Hans Zemp

An der 83. Generalversammlung des Aargauer Nationalturnverbandes (ANTV) durfte eine ganze Reihe von Fricktaler Athletinnen und Athleten geehrt werden. Der Wittnauer Christian Brogle erhielt die Ehren - mitgliedschaft verliehen. Der ANTV befindet sich in guten Bahnen.

Hans Zemp

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote