Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Erfolgreiche Freundschaftsturniere in Möhlin

  21.10.2025 Möhlin
Die Teams der U11: Keith Freiermuth und Damian Brombach, Zedd Pease und Julian Spiess. Foto: zVg
Die Teams der U11: Keith Freiermuth und Damian Brombach, Zedd Pease und Julian Spiess. Foto: zVg

Der Radballnachwuchs zeigte sein Können

Der Herbst ist die Zeit der Freundschaftsturniere in der Radballwelt. So auch beim VCR Möhlin, der am Wochenende den Radballnachwuchs aufs Spielfeld gebeten hat.

Am Samstag startete das Turnier in Möhlin mit den Mädchen ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote