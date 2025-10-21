Erfolgreiche Freundschaftsturniere in Möhlin

Der Herbst ist die Zeit der Freundschaftsturniere in der Radballwelt. So auch beim VCR Möhlin, der am Wochenende den Radballnachwuchs aufs Spielfeld gebeten hat.

Der Radballnachwuchs zeigte sein Können

Am Samstag startete das Turnier in Möhlin mit den Mädchen und Jungs der Kategorie U15. Gleich drei Möhliner Formationen massen sich mit den Gästen aus Pfungen. Amelie und Salome Lauber konnten sich gegen die Vereinskollegen und das Pfungener Mädchenteam behaupten und insgesamt neun Punkte sammeln, womit sie auf Platz zwei landeten. Jesse Zimmermann und Manuel Schneider konnten gegen die Turniersieger aus Pfungen ein Unentschieden erkämpfen und belegten mit sieben Punkten den dritten Platz. Knapp neben dem Podest landeten Finn Frana und Giulio Petriella mit drei Punkten aus einem überzeugenden Auftritt gegen die Mädchen aus Pfungen.

Grandiose Unterhaltung

Sonntags war die Fuchsi-Halle wieder gut gefüllt, als die Jüngsten aus der U11 loslegten. Julian Spiess und Zedd Pease gewannen das Eröffnungsspiel gegen die Vereinskollegen mit 1:0 und nahmen den Schwung gleich mit ins Spiel gegen Wetzikon, welches sie mit 4:0 für sich entscheiden konnten. Gegen Liestal und Oftringen mussten sie sich dann aber knapp geschlagen geben. Keith Freiermuth und Damian Brombach konnten ebenfalls gegen Wetzikon punkten. Doch auch für sie reichte es trotz einer starken Leistung nicht zu einem Sieg gegen die anderen Nordwestschweizer. Schlussendlich erreichten Julian Spiess und Zedd Pease den dritten Platz und Keith Freiermuth und Damian Brombach Platz vier.

Anschliessend starteten die Spieler der U13. Miles Roth und Finn Bollinger gewannen das erste Spiel gegen ihre Möhliner Trainingskumpanen. Ein weiterer Sieg gegen Pfungen sowie eine Niederlage und ein Unentschieden brachten ihnen total sieben Punkte und Schlussrang 2 ein. Finn Hilpert und Nico Battilana konnten sowohl Pfungen als auch Oftringen ein Unentschieden abringen und erreichten damit den vierten Platz. Das Wochenende war für die Rheinsternler eine tolle Gelegenheit, um das im Training Gelernte umzusetzen. Faire und spannende Spiele sorgten für grandiose Unterhaltung im Fuchsi. (mgt)