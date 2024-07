Erfolgreiche erste Saison

Mountain-Biker der Pro Senectute Radsportgruppe Fricktal

Nebst der körperlichen Fitness wurde bei den Mountain-Bikern auch die Flexibilität unter Beweis gestellt. Jetzt ist erst mal Pause angesagt, bevor am 14. August in die zweite Saison gestartet wird.

Das erste Halbjahr der Mountain-Biker der Radsportgruppe Fricktal der Pro Senectute wurde am 10. Juli mit einer schönen Tour auf den Guggli, bei optimalem Bike-Wetter abgeschlossen. Wie so oft in dieser Saison waren die Prognosen nicht sehr vorteilhaft – am Morgen vor der Tour regnete es und am Abend setzte erneut starker Regen ein. Das Wetter spielte den Mountain-Bikern während dieser Saison oftmals einen Streich und sie konnten ihre Flexibilität unter Beweis stellen.

Das fing schon bei ihrer ersten Tour an. Der Saisonstart war am 27. März vorgesehen und sollte über Chly Rhy und Bad Zurzach führen. Die Wettergötter waren den Bikern nicht wohl gesonnen und sie mussten die Ausfahrt erstmal verschieben und schliesslich absagen, als sich das Wetter nach einer Woche nicht besserte. Die folgenden, abwechslungsreichen Touren, konnten dann aber alle durchgeführt werden, wobei die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht jedes Mal die ganze Fahrt im Trockenen machen konnten.

Gut vorbereitet

Die ersten beiden Rundfahrten waren voll gespickt mit schönen, flowigen Trails und die Fricktaler konnten sich nach der langen Winterpause alle wieder an die Fahrräder gewöhnen. Bei der ersten Tour kamen sie noch in den Genuss eines ausgiebigen Fahrtrainings. Das angeeignete Können wurde dann in den kommenden vier Halbtages- und der Tagestour umgesetzt. Das Leiterteam mit Theo Obrist, Thaddäus Bernet, Werner Zimmermann und Arpad Major bereiteten die Fahrten minutiös vor und boten abwechslungsreiche Rundfahrten mit zahlreichen Leckerbissen, welche manches Bikerherz höherschlagen liess. Die schon zum Programm gehörenden Zvierihalte mit Essen und Trinken rundeten die Ausflüge ab und das Bier nach den Ausf lügen durfte nicht fehlen. Nun geht es in die Sommerpause – da wird Energie getankt, bevor dann am 14. August in die zweite Saison in diesem Jahr gestartet wird. (mgt)