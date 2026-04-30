Die Rhein-Parking AG schliesst das Geschäftsjahr 2025 mit einem stabilen Ergebnis ab. Der Gewinn beläuft sich auf rund 104 000 Franken und liegt damit praktisch auf dem Niveau des Vorjahres. Trotz leicht tieferer Gesamterträge ...

Rhein-Parking AG: Solides Jahresergebnis 2025

Die Rhein-Parking AG schliesst das Geschäftsjahr 2025 mit einem stabilen Ergebnis ab. Der Gewinn beläuft sich auf rund 104 000 Franken und liegt damit praktisch auf dem Niveau des Vorjahres. Trotz leicht tieferer Gesamterträge präsentiert sich die finanzielle Lage des Unternehmens weiterhin sehr solide.

Die Gesamterträge betrugen im Berichtsjahr 658 000 Franken (2024: 663 000 Franken). Die Erträge aus Kurzzeitparkierungen erholten sich leicht und erreichten wieder das Niveau von 2023. Die Einnahmen aus Dauermietverhältnissen gingen aufgrund der laufenden Sanierungsarbeiten leicht zurück, da während dieser Zeit keine neuen Parkplätze vermietet wurden.

Dank tieferem Personalaufwand von 119 000 Franken (rund 4000 Franken weniger als im Vorjahr) und einer effizienten Betriebsführung konnte das gute Ergebnis gesichert werden. Der höhere Betriebs- und Verwaltungsaufwand ist vor allem auf geringere Erträge aus Festgeldanlagen zurückzuführen. Die Bilanzsumme beträgt neu 4,5 Millionen Franken, das Eigenkapital stieg leicht.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung aufgrund der sehr guten Finanzlage die Ausschüttung einer unveränderten Dividende von 50 Franken pro Aktie.

Erfolgreiche Betonsanierung im Parkhaus

Das zentrale Projekt im Berichtsjahr war die umfassende Betonsanierung im Sektor C des Parkhauses. Nach vertieften Abklärungen wurde der Konstruktionsbeton bis unter die Armierung abgetragen, die Armierung instand gesetzt und der Bodenbelag erneuert. Die Arbeiten wurden während der Sommerferien ausgeführt und mit Kosten von rund 200 000 Franken deutlich unter dem Budget abgeschlossen. Finanziert wurde die Sanierung aus den bestehenden Rückstellungen.

Personell verstärkt

Das Parkhausteam wurde personell verstärkt, wodurch die Stellvertretungen ohne zusätzliche Mehrkosten einfacher geregelt werden können. Zudem wurde der Dienstplan erfolgreich auf Wochenschichten umgestellt, was die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben verbessert. Der Verwaltungsrat hielt im Jahr 2025 zwei ordentliche Sitzungen sowie die Generalversammlung ab. Die Auslastung des Parkhauses ist weiterhin erfreulich hoch, und der technische Zustand der Anlage überzeugt. Noch ausstehend ist die Inbetriebnahme der Videoüberwachung in der Liftanlage, da hierfür die datenschutzrechtliche Bewilligung des Kantons fehlt.

Wechsel im Verwaltungsrat

An der Generalversammlung kam es zu personellen Veränderungen: Mit Franz Ressnig trat der langjährige technische Experte im Verwaltungsrat in den Ruhestand. Als Nachfolger wurde der pensionierte Tief bauingenieur Rolf Banz gewählt. Zudem demissionierte der bisherige Verwaltungsratspräsident Walter Jucker auf Ende der Legislatur 2022 bis 2025. Als neuer Verwaltungsrat und Verwaltungsratspräsident wurde Stadtrat Joël Lässer gewählt. Der Verwaltungsrat zeigt sich insgesamt sehr zufrieden mit der Entwicklung der Rhein-Parking AG: «Das Unternehmen ist finanziell gesund, gut organisiert und für die Zukunft bestens aufgestellt.» (mgt)