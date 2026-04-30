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Erfolgreiche Betonsanierung

  30.04.2026 Rheinfelden
Betonabtrag mit Hochdruckwasserstrahl-Lanze. Foto: zVg
Betonabtrag mit Hochdruckwasserstrahl-Lanze. Foto: zVg

Rhein-Parking AG: Solides Jahresergebnis 2025

Die Rhein-Parking AG schliesst das Geschäftsjahr 2025 mit einem stabilen Ergebnis ab. Der Gewinn beläuft sich auf rund 104 000 Franken und liegt damit praktisch auf dem Niveau des Vorjahres. Trotz leicht tieferer Gesamterträge ...

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