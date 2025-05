Der Alleinaktionär Kanton Aargau hat an der ordentlichen Generalversammlung der AEW Energie AG sämtliche Anträge des Verwaltungsrats gutgeheissen. Vom Bilanzgewinn von 89,1 Millionen Franken werden 36,6 Millionen als Dividende an den Kanton Aargau ausgeschüttet. 52,5 Millionen gehen in die freiwillige Gewinnreserve. Der Verwaltungsrat wurde wiedergewählt. (nfz)