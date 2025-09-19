Erfolgreich unterwegs

Immobilien
  19.09.2025 Rheinfelden
Foto: Stefan Spillmann
Schon deutlich über 1500 Personen haben an der Schatzsuche der NFZ in Herznach-Ueken und Obermumpf teilgenommen. So wie Familie Spillmann: «Nach zirka zwei Stunden haben wir das Ziel und den Schatz in Herznach gefunden», teilt Stefan Spillmann mit. Sara (von links), Juna, Soe, Lua, Emely (im Wagen) und Stefan hatten Spass. Die Schatzsuche läuft noch bis und mit dem 12. Oktober. (nfz)

 

