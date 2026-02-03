Erfolgreich auf Punktejagd

In den Schweizermeisterschaften im Radball spielten dieses Wochenende mehrere Möhliner Teams. In der gemischten Liga der U17 und U19 kam es zum vereinsinternen Duell zwischen den beiden Möhliner U17-Mannschaften. Dabei konnten sich Jesse Zimmermann und ...

Möhliner Radballer

In den Schweizermeisterschaften im Radball spielten dieses Wochenende mehrere Möhliner Teams. In der gemischten Liga der U17 und U19 kam es zum vereinsinternen Duell zwischen den beiden Möhliner U17-Mannschaften. Dabei konnten sich Jesse Zimmermann und Manuel Schneider gegen Finn Frana und Giulio Petrilla durchsetzen. Danach mussten beide Teams mehrheitlich gegen U19-Formationen antreten und es gab keine weiteren Punkte aber wertvolle Erfahrungen.

In der 2. Liga kam es zum ersten Einsatz von Renato und Elia Bianco. Das Vater-Sohn-Duo überzeugte gegen Winterthur und Bremgarten mit klaren Siegen. Mit Pfungen mussten sie sich die Punkte teilen, was ihnen nach der ersten Runde sieben Zähler und Zwischenrang fünf bescherte.

Auch alle drei Nati B-Teams standen am Wochenende auf dem Feld. Tazuya Degen und Romano Cicchetti konnten sich trotz knappen Resultaten keine Punkte sichern. Besser lief es Stuart Müller und Raphael Schmid, die gegen St. Gallen deutlich gewinnen konnten. Schöftland und Pfungen zeigten sich als starke Gegner, gegen die knappe Niederlagen resultierten. Fabian Masero-Burch und Marc Graf erspielten sich in Altdorf zuerst ein Unentschieden gegen das Heimteam, verloren dann aber gegen Winterthur. Gegen Liestal konnten sie im letzten Match schliesslich noch einen Sieg einfahren. (mgt)