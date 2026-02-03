Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Erfolgreich auf Punktejagd

  03.02.2026 Möhlin, Sport
Romano Cicchetti (links) und Tazuya Degen. Foto: zVg
Romano Cicchetti (links) und Tazuya Degen. Foto: zVg

Möhliner Radballer

In den Schweizermeisterschaften im Radball spielten dieses Wochenende mehrere Möhliner Teams. In der gemischten Liga der U17 und U19 kam es zum vereinsinternen Duell zwischen den beiden Möhliner U17-Mannschaften. Dabei konnten sich Jesse Zimmermann und ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote