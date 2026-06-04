Erfolge für Möhlins Radsportler

Wenige letzte Runden waren am Wochenende noch zu spielen, bevor entschieden wurde, wer bei den Radballschweizermeisterschaften in die Finale vorstossen würde.

Yosuke Degen und Tom Graf wurden Zweite beim Europa Grand Prix

Wenige letzte Runden waren am Wochenende noch zu spielen, bevor entschieden wurde, wer bei den Radballschweizermeisterschaften in die Finale vorstossen würde.

In der 2. Liga hatten sich Renato und Elia Bianco eine ausgezeichnete Ausgangslage geschaffen. Obwohl das erste Match gegen Altdorf mit 0:1 denkbar knapp verloren ging, liessen Biancos in den letzten beiden Spielen nichts anbrennen und verteidigten die Tabellenführung mit zwei weiteren Siegen. Damit sind sie als Qualifikationssieger in der Finalrunde als Titelfavoriten dabei.

Auch Amelie und Salome Lauber hatten in der U15 noch gute Chancen auf einen Finaleinzug. Gegen Miles Roth und Finn Bollinger sammelten sie im vereinsinternen Duell wichtige Punkte. Altdorf 2 und Schöftland verzweifelten an der Defensive der Lauber-Schwestern und mussten sich jeweils ohne Treffer geschlagen geben. Die Niederlage gegen Altdorf 1 kann die Finalqualifikation der Rheinsternlerinnen auch nicht mehr verhindern. Miles und Finn spielten ebenfalls eine starke Runde und konnten gegen Schöftland gewinnen. Gegen Altdorf 2 blieb es nach einem umkämpften Spiel bei einem 3:3-Unentschieden. Finn Hilpert und Nico Battilana waren ebenfalls gegen Schöftland erfolgreich, aber unterlagen dann den Altdorfern trotz guter Leistung.

Einen internationalen Erfolg konnten Tom Graf und Yosuke Degen verzeichnen. Am Europa Grand Prix in St. Pölten spielten die beiden Möhliner ein starkes Turnier, bei dem sie sich einzig den Tschechen von Sokol Zlin geschlagen geben mussten. Dadurch beendeten sie den internationalen Wettkampf auf dem zweiten Platz. (mgt)