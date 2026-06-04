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Erfolge für Möhlins Radsportler

  04.06.2026 Möhlin, Sport
Yosuke Degen und Tom Graf (in Schwarz) in St. Pölten. Foto: zVg
Yosuke Degen und Tom Graf (in Schwarz) in St. Pölten. Foto: zVg

Yosuke Degen und Tom Graf wurden Zweite beim Europa Grand Prix

Wenige letzte Runden waren am Wochenende noch zu spielen, bevor entschieden wurde, wer bei den Radballschweizermeisterschaften in die Finale vorstossen würde.

In der 2. Liga hatten sich Renato und Elia Bianco eine ...

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