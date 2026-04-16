Erfolg in Luxemburg

Grossartiger Erfolg für den Handballnachwuchs der Nordwestschweiz: Die U17-Jungs der HSG Nordwest-Akademie haben über die Ostertage den Youth Cup in Düdelingen (LU) gewonnen. Zum zweiten Mal in Folge war die HSG Nordwest zu ...

Das U17-Team der HSG Nordwest-Akademie triumphiert

Grossartiger Erfolg für den Handballnachwuchs der Nordwestschweiz: Die U17-Jungs der HSG Nordwest-Akademie haben über die Ostertage den Youth Cup in Düdelingen (LU) gewonnen. Zum zweiten Mal in Folge war die HSG Nordwest zu diesem Turnier eingeladen, an dem 16 Teams aus 11 Nationen teilnahmen.

Mit insgesamt 18 Spielern sowie dem Trainerteam Ariel Attenhofer, Mike Meister, Christoph Herde und Lucas Wenk reiste die Mannscha f t a m Ka r f reitag nach Luxemburg – mit dem Ziel, als Team weiter zusammenzuwachsen und internationale Turniererfahrung zu sammeln. Was folgte, war eine beeindruckende sportliche Leistung.

Souveräne Gruppenphase und packende K.o.-Spiele

In der Gruppenphase am Samstag liessen die Nordwestschweizer nichts anbrennen: Die Spiele gegen Metz HB (F), KTSV Eupen (B) und den TVB Stuttgart (D) wurden allesamt souverän gewonnen. Als Gruppensieger qualifizierte sich das Team verdient für die K.o.-Runde.

Im Viertelfinale am Sonntag wartete mit RK Izvidac (BIH) ein physisch starker Gegner. In einer intensiven und umkämpften Partie überzeugte die HSG mit grosser Moral und geschlossener Teamleistung und setzte sich am Ende knapp mit einem Tor Vorsprung durch.

Auch im Halbfinale gegen Albatros Siracusa (I) zeigten die U17-Jungs ihre Klasse. Mit einem klaren 19:10-Erfolg lösten sie das Ticket für das Finale. Dort traf die Akademie auf US Créteil HB aus Frankreich. Dank der grossen Kadertiefe, kluger Rotation und konsequenten Tempospiels behielten die Schweizer die Oberhand. Der 24:18-Sieg bedeutete am Ende den verdienten Turniersieg – ein starkes Ausrufezeichen auf internationaler Bühne.

Fricktaler Nachwuchs mittendrin

Besonders erfreulich: Drei Fricktaler Jungs waren Teil des erfolgreichen Teams. Randy Acklin, Noa Schumacher und Jari Stocker trugen ihren Teil zum Turniersieg bei und sammelten wertvolle internationale Erfahrung. Ihr Einsatz unterstreicht einmal mehr die hervorragende Nachwuchsarbeit im Fricktal und die enge Verzahnung mit der HSG Nordwest-Akademie. Diese steht für eine nachhaltige und leistungsorientierte Ausbildung junger Handballtalente und spielt eine zentrale Rolle in der Förderung des Nachwuchsleistungssports in der Nordwestschweiz. Der Turniersieg in Luxemburg ist ein weiterer Beleg für die erfolgreiche Arbeit der Akademie auf und neben dem Spielfeld.

Nächstes Highlight steht bevor

Für die U17-Jungs bleibt kaum Zeit zum Feiern: Dank konstant starker Leistungen über die gesamte Saison qualifizierte sich das Team als Tabellenzweiter für den Playoff-Final gegen die SG Pilatus. Das Hinspiel findet am Sonntag, 26. April, um 17.45 Uhr in der Sporthalle Sternenfeld in Birsfelden statt. Die Mannschaft freut sich auf lautstarke Unterstützung (msch/)