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Erfolg in Luxemburg

  16.04.2026 Fricktal, Sport
Die Fricktaler, von links: Jari Stocker, Randy Acklin, Noa Schumacher. Foto: zVg
Die Fricktaler, von links: Jari Stocker, Randy Acklin, Noa Schumacher. Foto: zVg

Das U17-Team der HSG Nordwest-Akademie triumphiert

Grossartiger Erfolg für den Handballnachwuchs der Nordwestschweiz: Die U17-Jungs der HSG Nordwest-Akademie haben über die Ostertage den Youth Cup in Düdelingen (LU) gewonnen. Zum zweiten Mal in Folge war die HSG Nordwest zu ...

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