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Erfolg im ersten Aufstiegsspiel

  21.04.2026 Magden, Sport
Jubeltanz nach dem Schlusspfiff. Foto: Christine Steck
Jubeltanz nach dem Schlusspfiff. Foto: Christine Steck

Handball Frauen 2. Liga: SG Magden/Möhlin/Pratteln – HC Flawil 22:20

Im ersten Entscheidungsspiel für den möglichen Aufstieg in die erste Liga gewannen die Damen der Spielgemeinschaft Magden/Möhlin/Pratteln mit 22:20. Bereits zur Pause lagen die ...

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