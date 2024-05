Erfolg für Wölflinswil

Der Geräteturnwettkampf in Gränichen (Grätu-Cup) stand unter dem Motto «Wilder Westen». In der geschmückten Halle präsentierten auch die Turnerinnen des Geräteturnens (Getu) Wölflinswil ihr Können am Boden, den Ringen, dem Reck und am Sprung. Obwohl sich pro Kategorie fast 200 Mädchen massen, konnte Wölflinswil 29 Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. Doch auch jene, die nicht ausgezeichnet wurden, konnten stolz auf ihre gezeigten Leistungen sein. Jedes Mädchen hatte hart fü r sei nen Moment am Wettkampf geübt und die Leistungen waren das Ergebnis unzähliger Stunden intensiven Trainings und unermüdlicher Anstrengungen. Es ist nicht leicht, in den wenigen Sekunden der Wettkampfübung seine beste Leistung abzurufen.

Und genau so schwer ist es, nach einem Sturz oder einer missglückten Landung die Enttäuschung zu schlucken. Trotz Einzelwertung war hier ein grosser Teamgeist zu spüren, wenn eine der Turnerinnen den Zuspruch ihrer Mitturnerinnen brauchte. So haben alle Turnerinnen ihre Leidenschaft für den Turnsport unter Beweis gestellt und konnten stolz nach Hause gehen. (mgt)