Erfolg für Jobbörse

Begegnungszentrum Drei Könige

Über 40 Interessierte aus unterschiedlichen Kulturen fanden vergangene Woche den Weg ins Begegnungszentrum Drei Könige, um sich über beruf liche Perspektiven bei Dovida zu informieren.

Chantal Candrian, Leitung Fachberatung, und Laura Hufschmid, HR-Verantwortliche Region Basel, stellten das Unternehmen in einer lebendigen Präsentation vor und gaben Einblicke in die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in der Betreuung und Pflege. Pia Meinzer, Niederlassungsleiterin der Dovida Region Basel, zeigte sich beeindruckt von der Stimmung im Raum. Sie schilderte, dass die offene und neugierige Atmosphäre dem Anlass eine besondere Dynamik verlieh und dass es schön gewesen sei zu erleben, wie aufmerksam die Menschen zuhörten und wie viele Fragen gestellt wurden.

Die Vielzahl an Fragen zu Arbeitszeiten, Einsatzbereichen, Entwicklungsmöglichkeiten und zur sorgfältigen Einführung neuer Mitarbeitender zeigte deutlich, wie gross das Interesse war. Mehrere Teilnehmende nutzten die Gelegenheit, sich direkt im Anschluss für ein Bewerbungsverfahren anzumelden. Das grosse Interesse machte sichtbar, wie wichtig niederschwellige Begegnungsformate wie diese Jobbörse sind und wie sehr sie Menschen motivieren können, neue berufliche Wege zu gehen.

Positive Rückmeldungen bestätigen das Konzept

Durch die vielzähligen positiven Rückmeldungen der Jobinteressierten sieht Markus Schröder, Leiter des Begegnungszentrums, das Konzept der Jobbörse als bestätigt und zielführend an. Sandra Jentzsch resümierte: «Interessant fand ich das flexible Arbeitsmodell mit frei wählbaren Verfügbarkeitstagen; auch werden Ungelernte sorgfältig auf ihre Aufgaben vorbereitet und geschult.»

Das Arbeitspensum bietet ebenfalls ein breites Spektrum: Während Stefanie Schreiner (71) nur ein paar Stunden pro Woche arbeiten möchte, um ihre Pensionszeit aktiver zu gestalten, streben Natasa Lazarevic und Szabolcs Paniti mit ihren Bewerbungen einen Haupterwerb an. Alle sind sich in einem Punkt einig: Ohne die Jobbörse im Drei Könige wären sie nicht auf die Idee gekommen, sich bei Dovida zu bewerben.

Die Jobbörsen im Begegnungszentrum Hotel Drei Könige sind sowohl für die teilnehmenden Unternehmen als auch für die Jobsuchenden kostenlos. Firmen aus der Region, die diesen Weg der Mitarbeiterrekrutierung ebenfalls ausprobieren möchten, dürfen sich jederzeit per E-Mail an markus.schroeder@rheinfelden.ch wenden. (mgt)