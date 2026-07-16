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Erfolg für den Fotografen Marko Klavs

  16.07.2026 Möhlin

Der slowenische Fine-Art-Fotograf Marko Klavs, der in der Schweiz lebt und arbeitet, hat einen der grössten Erfolge seiner bisherigen fotografischen Laufbahn erzielt. Bei den diesjährigen Siena Creative Photo Awards wurde der Fotograf aus Möhlin in der Kategorie Open Theme unter ...

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