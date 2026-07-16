Erfolg für den Fotografen Marko Klavs

Der slowenische Fine-Art-Fotograf Marko Klavs, der in der Schweiz lebt und arbeitet, hat einen der grössten Erfolge seiner bisherigen fotografischen Laufbahn erzielt. Bei den diesjährigen Siena Creative Photo Awards wurde der Fotograf aus Möhlin in der Kategorie Open Theme unter ...

Der slowenische Fine-Art-Fotograf Marko Klavs, der in der Schweiz lebt und arbeitet, hat einen der grössten Erfolge seiner bisherigen fotografischen Laufbahn erzielt. Bei den diesjährigen Siena Creative Photo Awards wurde der Fotograf aus Möhlin in der Kategorie Open Theme unter die Top 5 Nominierten gewählt.

Die Siena Creative Photo Awards zählen zu den renommiertesten und international beachteten Fotowettbewerben weltweit und ziehen jedes Jahr Tausende von Einreichungen aus der ganzen Welt an. Eine internationale Fachjury wählte die Arbeit des slowenischen Fotografen unter die fünf Finalisten der Kategorie Open Theme, die sowohl um den Kategoriesieg als auch um die höchste Auszeichnung des Wettbewerbs – den Titel Photographer of the Year (POTY) – konkurrieren. Die endgültigen Gewinner werden im Oktober bei der prestigeträchtigen Gala in Siena (Italien) bekannt gegeben. Dort wird Marko Klavs gemeinsam mit einigen der bedeutendsten Namen der internationalen Fotografie vertreten sein. «Fotografie ist für mich eine Art, die Welt zu beobachten. Sie ermöglicht es mir, in scheinbar gewöhnlichen Gegenständen Geschichten, Stimmungen und Gefühle zu entdecken, die im schnellen Alltag oft über sehen werden», sagt Marko Klavs. (mgt)