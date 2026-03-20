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Erfahrungen auf höchstem Niveau

  20.03.2026 Gipf-Oberfrick
Auch wenn die ganz grossen Resultate ausblieben, Jenson Schmid überzeugte bei der Europameisterschaft in den Gruppenphasen …
Auch wenn die ganz grossen Resultate ausblieben, Jenson Schmid überzeugte bei der Europameisterschaft in den Gruppenphasen …

Jenson Schmid hat an Welt- und Europameisterschaften sein Potenzial erkennen lassen

Jenson Schmid hat intensive Wochen hinter sich. Der Gipf-Oberfricker Snookerspieler hat im Januar an der WM in Bulgarien und diesen Monat an der EM in Spanien teilgenommen und wertvolle Erfahrungen ...

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