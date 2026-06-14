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Erdbeeren pflücken bleibt ein Publikumsmagnet

  14.06.2026 Fokus
Beat Mahrer mit einer glücklichen Besucherin und ihren beiden Kindern. Fotos: Hans Zemp
Beat Mahrer mit einer glücklichen Besucherin und ihren beiden Kindern. Fotos: Hans Zemp

Auf dem Möhliner Chleizelglihof suchten auch in diesem Jahr viele Leute aus der näheren und weiteren Umgebung die süssen Früchte. Selber pflücken ist auch darum ein Erlebnis, weil viele Kinder nicht nur das Becken der Eltern füllen helfen, sondern zusätzlich ihren Mund stopfen dürfen.

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