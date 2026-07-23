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Er vermisste den Wettkampfkitzel

  23.07.2026 Fricktal
David Willemsen unterbot seine angestrebte Zielzeit deutlich und hatte allen Grund zur Freude. Foto: zVg
David Willemsen unterbot seine angestrebte Zielzeit deutlich und hatte allen Grund zur Freude. Foto: zVg

David Willemsen wurde Vierter im Zürichsee

Der ehemalige Wettkampfschwimmer David Willemsen (Jg. 2000) begann seine Schwimmkarriere 2008 beim Schwimmclub Fricktal und beendete sie 2020 nach zahlreichen Bestzeiten sowie Teilnahmen an Regional- und ...

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