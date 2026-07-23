Er vermisste den Wettkampfkitzel

Der ehemalige Wettkampfschwimmer David Willemsen (Jg. 2000) begann seine Schwimmkarriere 2008 beim Schwimmclub Fricktal und beendete sie 2020 nach zahlreichen Bestzeiten sowie Teilnahmen an Regional- und ...

David Willemsen wurde Vierter im Zürichsee

Der ehemalige Wettkampfschwimmer David Willemsen (Jg. 2000) begann seine Schwimmkarriere 2008 beim Schwimmclub Fricktal und beendete sie 2020 nach zahlreichen Bestzeiten sowie Teilnahmen an Regional- und Schweizermeisterschaften.

Die Liebe zum Wasser verliess ihn jedoch nie, und so absolvierte er auch nach seiner Wettkampfkarriere regelmässig eigenständige Trainingseinheiten im Schwimmbad. Mit der Zeit fehlte ihm jedoch der Nervenkitzel des Wettkampfsports und damit auch ein konkretes Ziel, auf das er hinarbeiten konnte.

Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung stiess er auf den Sri Chinmoy Swim Marathon im Zürichsee, bei dem die 26 Kilometer lange Strecke von Rapperswil nach Zürich geschwommen wird. Sieben Monate vor dem Wettkampf meldete er sich an und begann mit der Vorbereitung. Seine noch geringe Erfahrung im Freiwasserschwimmen glich er mit selbstständig absolvierten Trainingseinheiten von zehn bis 18 Kilometern im Zürichsee aus.

Gemeinsam mit 40 weiteren Schwimmer, die die Strecke als Einzelschwimmer absolvierten, startete David Willemsen am 19. Juli um sieben Uhr morgens in Rapperswil. Ein aufziehendes Gewitter konnte die Teilnehmenden nicht aufhalten und machte schon bald dem Sonnenschein Platz. Seine angestrebte Zielzeit von neun Stunden unterbot David mit einer Zeit von 8 Stunden und 41 Minuten deutlich. Die grosse Anstrengung wurde mit dem vierten Rang in seiner Alterskategorie sowie dem achten Rang in der Gesamtwertung der offenen Kategorie belohnt.

(mgt)