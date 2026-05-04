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Er liebt die Natur und ist oft unterwegs

  04.05.2026 Persönlich
Josef Obrist verbringt seine Zeit vielseitig und abwechslungsreich. Ihm wird nie langweilig. Foto: Hans Zemp
Josef Obrist verbringt seine Zeit vielseitig und abwechslungsreich. Ihm wird nie langweilig. Foto: Hans Zemp

«Ich habe meine Pensionierung vorbereitet», lacht ein vielbeschäftigter und unternehmungsfreudiger Josef Obrist. Während vieler Jahre traf man ihn beim Musizieren oder auf den Skiern irgendwo im Gebirge. Familie und Kollegen bedeuten ihm sehr viel.

Hans Zemp

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