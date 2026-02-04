Er kam, sah – und traf

Rückraumspieler Ardin Berisha hat per sofort vom Ligakonkurrenten Handball Bern zum TV Möhlin gewechselt. Er übernimmt damit die entstandene Vakanz im linken Rückraum. Am Samstagabend gab er bereits seinen Einstand.

Die Verpf lichtung Ardin Berishas wurde notwendig, weil der erst im Sommer zu Möhlin gestossene Portugiese Ruben Ribeiro aus gesundheitlichen Gründen länger ausfallen wird. Berisha ist ein «kompletter Handballer», vereint seine Fähigkeiten im Angriff und Abwehr und ist damit eine wertvolle Unterstützung im doch schmal besetzten Kader der Möhliner. Seine spielerischen Qualitäten hat er in seinem ersten Spiel für den TVM gegen Tabellenführer Emmen, vom letzten Samstag, eindrücklich gezeigt. Bei seinem Einstand erzielte er acht Treffer.

Steil nach oben

Ardin Berisha ist am 21. November 2003 geboren und in Le Locle aufgewachsen. Zuerst war Ardin polysportiv unterwegs, spielte unter anderem mit seinen Freunden viel Fussball. Danach fand der Sohn mit Handballgenen (Mutter und Vater spielten Handball) dann doch mehr Gefallen an diesem Sport und begann als 13-Jähriger beim HBC La-Chaux-de-Fonds zu trainieren. In der Juniorenzeit kam die Zusammenarbeit mit Zoltan Majeri zustande, welcher damals in der Westschweiz als Trainer verpflichtet war. Für den talentierten Berisha ging es steil nach oben: 2018 wechselte der Junior mit einer Doppellizenz in die MU17-Elite, danach spielte er MU19 Elite (BSV Bern). Berisha spielte auch in der 3. Liga oder in der 4. Liga, er half aus, wo er gebraucht wurde. Der Rückraumspieler stand beim Partnerverein TV Solothurn in der NLB, aber auch punktuel bei der ersten Mannschaft des BSV Bern im Aufgebot. Später trug der Handballer mit kosovarischen Wurzeln massgeblich dazu bei, dass die Berner U23 den Aufstieg von der ersten Liga in die NLB schaffte. 2024/25 verstärkte er den Rückraum beim BSV Bern (NLA).

In der laufenden Saison 2025/26 zeichnete Ardin Berisha für die meisten Treffer seines Ex-Clubs Handball Bern verantwortlich. Nebst dem Handball studiert der 22-Jährige Wirtschaft und Recht. (mgt)