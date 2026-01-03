Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Er hat die Herzen der Menschen berührt

  03.01.2026 Stein
Ein Pfarrer, der auch singt und Gitarre spielt: Stefan Wolo Itu hat Musik im Blut.
Ein Pfarrer, der auch singt und Gitarre spielt: Stefan Wolo Itu hat Musik im Blut.

Stefan Wolo Itu verlässt den Pastoralraum Mittleres Fricktal

Eine voll besetze Kirche, viel Musik, aber auch Wehmut prägten den Festgottesdienst in der römisch-katholischen Pfarrkirche in Stein. Anlass war die Verabschiedung des leitenden Priesters Stefan Wolo Itu. Nach ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote