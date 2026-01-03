Er hat die Herzen der Menschen berührt

Eine voll besetze Kirche, viel Musik, aber auch Wehmut prägten den Festgottesdienst in der römisch-katholischen Pfarrkirche in Stein. Anlass war die Verabschiedung des leitenden Priesters Stefan Wolo Itu. Nach ...

Stefan Wolo Itu verlässt den Pastoralraum Mittleres Fricktal

Eine voll besetze Kirche, viel Musik, aber auch Wehmut prägten den Festgottesdienst in der römisch-katholischen Pfarrkirche in Stein. Anlass war die Verabschiedung des leitenden Priesters Stefan Wolo Itu. Nach seinem elfjährigen Wirken im Seelsorgeverband Eiken-Stein zieht er in seine Heimat zurück.

So manche Tränen sind am vergangenen Sonntag in der Pfarrkirche Bruder Klaus in Stein geflossen, als es galt, vom leitenden Priester Stefan Wolo Itu Abschied zu nehmen. Während elf Jahren wirkte er zuerst als Kaplan, später als leitender Priester im Seelsorgeverband Eiken-Stein beziehungsweise im Pastoralraum Mittleres Fricktal. Bereits vor sechs Jahren hätte Stefan Wolo Itu dem Ruf seines Bischofs auf der Insel Flores in Indonesien folgen sollen. Den Kirchenpf legen des Seelsorgeverbandes Eiken-Stein ist es jedoch gelungen, eine Verlängerung seines Einsatzes im Fricktal zu erwirken.

Viele Spuren hinterlassen

Doch nun ist die Zeit des Abschieds gekommen. Im Rahmen eines feierlichen Festgottesdienstes wurde das Schaffen von Stefan Wolo Itu gebührend gewürdigt – sei es von Antonia Hasler, Regionalverantwortlicher des Bistums Basel, oder von Angela Capaul, Seelsorgeverband Eiken-Stein. Der Priester habe die Herzen der Menschen berührt und viele Spuren hinterlassen, waren sich die Festrednerinnen und -redner einig. Sichtlich gerührt bedankte sich Stefan Wolo Itu für die herzliche Aufnahme und die Gastfreundschaft im Fricktal. Er habe in den letzten Jahren vieles gelernt – von der Sprache über die Kultur des Landes bis zum hiesigen Kirchensystem.

Feierlicher Abschied

A m Festgottesdienst nah men Antonia Hasler vom Bistum Basel, Alexander Pasalidi, ehemaliger Priester im Wegenstettertal, jetzt in Arlesheim, Pater Albert Nampara aus Steinhausen, alt Diakon Urs Buser, Michael Lepke, Leiter Pastoralraum Mittleres Fricktal, und Pfarreiseelsorger Berthold Kessler teil. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst durch die Kirchenchöre von Eiken und Stein. Nach der feierlichen Messe waren alle Gäste zum Mittagessen mit anschliessendem Rahmenprogramm im Pfarreisaal eingeladen. Verschiedene musikalische Darbietungen und Sketche wurden dargeboten. (mgt)