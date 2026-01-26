Immobilien
Er erlebte drei Oberbürgermeister im Amt

  26.01.2026 Persönlich
Der Badisch Rheinfelder Lokalpolitiker Paul Renz ist stolz auf das Bundesverdienstkreuz: Es ist die Krönung von sechs Jahrzehnten ehrenamtlicher Engagements in Politik und Gesellschaft. Foto: Boris Burkhardt
Der Badisch Rheinfelder Lokalpolitiker Paul Renz ist stolz auf das Bundesverdienstkreuz: Es ist die Krönung von sechs Jahrzehnten ehrenamtlicher Engagements in Politik und Gesellschaft. Foto: Boris Burkhardt

Paul Renz erhielt nach 60 Jahren Ehrenamt das Bundesverdienstkreuz

Seit 1972 macht Paul Renz Politik in Badisch Rheinfelden. 53 Jahre war der CDU-Mann Gemeinderat in der Stadt – länger als jeder andere. Das Bundesverdienstkreuz, die höchste zivile Auszeichnung in ...

