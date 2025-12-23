Enttäuschende Niederlage in Winterthur

SG Yellow/Pfadi Espoirs – TV Möhlin 31:23

Die NLB-Handballer des TV Möhlin bestritten am vergangenen Samstagabend ihr letztes Spiel vor der Winterpause gegen die SG Yellow/Pfadi Espoirs. Die Fricktaler mussten während der Partie zwei rote Karten gegen Lucas Grandi und Mitch Giezeman hinnehmen und verloren das Spiel schliesslich mit 23:31.

Das Duell des Tabellenzweiten gegen den Tabellensiebten begann aus Sicht der Möhliner denkbar schlecht. So musste Lucas Grandi bereits nach gut 90 Sekunden nach einem Foul für zwei Minuten auf die Bank.

Die Startphase war geprägt von vielen technischen Fehlern und Fehlwürfen. So stand es nach gut 12 Minuten 5:2 für die Hausherren. Nach knapp 17 Minuten sahen sowohl Levin Wanner auf Seiten der Espoirs als Lucas Grandi vom TV Möhlin eine Zwei-Minuten-Strafe. Letzterer war derart erzürnt über diese Entscheidung und tat seinen Ärger kund, was die Schiedsrichter nicht tolerierten und ihm die dritte persönliche Strafe aufbrummten. Somit fehlte den Fricktalern einer ihrer wichtigsten Spieler für die restlichen gut 45 Minuten des Spiels. Dies führte zu einem kurzzeitigen Bruch im Spiel der Gäste. Jedoch konnten sie fünf Minuten vor der Halbzeitpause durch einen Siebenmeter-Wurf von Ruben Ribeiro wieder auf drei Tore verkürzen (9:6). Zu mehr reichte es jedoch nicht und die Hausherren konnten mit 14:10 Toren in die Halbzeitpause gehen. Die Männer von Trainer Zoltan Majeri kamen etwas besser aus der Kabine und konnten bis zur 38. Spielminute auf zwei Tore verkürzen. Es schien, als wären sie wieder voll im Spiel. Der Knackpunkt ereignete sich in der 44. Minute, als innert 11 Sekunden zuerst Ruben Ribeiro mit einer Zwei-Minuten-Strafe bestraft wurde und danach Mitch Giezeman mit einer direkten rot-blauen Karte des Feldes verwiesen wurde. Diese doppelte Überzahl nutzten die Zürcher gnadenlos aus und konnten bis zur 47. Minute mit sechs Toren davonziehen (22:16). Davon erholten sich die Fricktaler nicht mehr. Sie wehrten sich zwar mit allen Kräften, aber die Hinrunde hinterliess bei so manchem Spieler ihre Spuren. Selbst durch eine doppelte Überzahl konnten die Möhliner das Momentum nicht mehr auf ihre Seite ziehen. So endete das Spiel mit einem ungefährdeten und verdienten 31:23-Sieg zugunsten der Heimmannschaft.

Nach dem Schlusspfiff sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer ratlose Gesichter auf Seiten der Gäste. Es fehlte an diesem Abend an den wichtigen Tugenden, die die Möhliner in den vorherigen Spielen immer wieder gezeigt hatten. Tempo in der Vorwärts- und Rückwärtsbewegung, solidarische Defensivarbeit, Ballf luss im Positionsangriff, um nur einige zu nennen. Schliesslich waren die Spielausschlüsse gegen die Schlüsselspieler Lucas Grandi und Mitch Giezeman ein harter Schlag. Auf der Rückfahrt nach Möhlin gingen die Spieler hart mit sich ins Gericht und sprachen über ihre Fehler. Die Spieler von Coach Majeri können dennoch auf eine positive Hinrunde zurückblicken und stehen nach 12 Spielen auf dem vierten Tabellenplatz. (mgt)