Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Entspannte Momente im Schwarzwald

  20.02.2026 Möhlin
Foto: zVg
Foto: zVg

Das Schnee- und Wellnesswochenende des FTV Möhlin führte nach Bernau im Schwarzwald ins Hotel Rössle.

Bei strahlendem Sonnenschein genossen 17 Frauen Bewegung an der frischen Luft, entspannte Wellnessmomente und ein fröhliches Abendessen mit viel Gelächter. Am ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote