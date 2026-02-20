Entspannte Momente im Schwarzwald

Entspannte Momente im Schwarzwald20.02.2026 Möhlin
Das Schnee- und Wellnesswochenende des FTV Möhlin führte nach Bernau im Schwarzwald ins Hotel Rössle.
Bei strahlendem Sonnenschein genossen 17 Frauen Bewegung an der frischen Luft, entspannte Wellnessmomente und ein fröhliches Abendessen mit viel Gelächter. Am ...
Bei strahlendem Sonnenschein genossen 17 Frauen Bewegung an der frischen Luft, entspannte Wellnessmomente und ein fröhliches Abendessen mit viel Gelächter. Am Sonntag rundete ein reichhaltiges Frühstück und die Heimfahrt über St. Blasien das gelungene Wochenende ab. (mgt)
