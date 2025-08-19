Entspannt und rockig

Zehnte Ausgabe von «Live am Rhy»

Was für ein entspannter Sommerabend: Das kleine Musik-Openair «Live am Rhy» lockte am Samstag wieder viel Publikum in den neuen Rheinfelder Stadtpark. Auf Bänken, Sesseln und dem Rasen machten es sich ein paar Hundert Zuschauerinnen und Zuschauer gemütlich. Das Wetter spielte glücklicherweise mit. Hatte es um die Mittagszeit noch kurz geregnet, präsentierte sich der Abend von seiner lauen, sommerlichen Seite. Zwei Cover-Bands standen auf dem Programm: Den Auftakt machten «Peace of Dawn» aus Wehr (D), die unbeschwerten Popsound boten, von «I don’t like Mondays» bis «Stand by me». Etwas härter zur Sache ging es bei «40JM», die gekonnt den Rocksound der 1990er Jahre aufleben liessen – mit Songs von Red Hot Chili Peppers, Lenny Kravitz und vielen anderen. Dem Publikum gefiel es. Auch Michael Häusler, der zusammen mit tatkräftigen Helferinnen und Helfern «Live am Rhy» auf die Beine stellt, zog eine positive Bilanz: «Ich bin sehr zufrieden. Das Wetter macht mit und die Bands sind gut. Zuerst gab es chilligen Sound und jetzt rockigen, das passt», sagte er am Samstagabend mit Blick auf Publikum und Bühne. (vzu)