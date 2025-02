Entlastung für die Familie

Frauenverein spendet für die Kifa-Ferienwoche

Der Frauenverein Eiken-Sisseln-Münchwilen spendet jeweils an der jährlichen Generalversammlung 1500 Franken für eine Institution, die ihren Sitz idealerweise im Kanton Aargau hat. In diesem Jahr wurde die Stiftung Kifa Schweiz (Kifa = Kind und Familie) als Begünstigte ausgewählt. Der Betrag wird auf Wunsch des Frauenvereins für die seit Jahren beliebte Ferienwoche der Kifa eingesetzt.

Neben der Kinderspitex betreibt die Kifa sieben Entlastungsangebote, die sich an Familien mit schwer pflegebedürftigen Kindern und Jugendlichen richten. In der immer im Herbst stattfindenden Ferienwoche reisen elf Kinder mit chronischer Krankheit oder schwerer Behinderung in Begleitung ihrer persönlichen Pflegefachperson der Kifa ins zugerische Walchwil. Während sie dort Freude und Abwechslung erleben, können die Eltern in dieser Woche Kraft tanken und sich den Geschwisterkindern widmen oder Zeit mit dem Partner oder der Partnerin geniessen.

Am 31. Januar durfte Christian Kettler, stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Pflege, den Spendenscheck im Kulturellen Saal in Eiken symbolisch entgegennehmen. Die Stiftung Kifa Schweiz dankt dem Frauenverein Eiken-Sisseln-Münchwilen ganz herzlich für diese grosszügige Spende. (mgt)



www.stiftung-kifa.ch