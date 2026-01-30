Engagiert und geehrt

Im Landgasthof Ochsen in Wölf linswil fand Mitte Januar die Generalversammlung der Musikgesellschaft Wölflinswil-Oberhof statt. Präsidentin Käthi Näf durfte 24 Aktiv- und Ehrenmitglieder begrüssen und leitete nach ...

Musikgesellschaft Wölflinswil-Oberhof

Im Landgasthof Ochsen in Wölf linswil fand Mitte Januar die Generalversammlung der Musikgesellschaft Wölflinswil-Oberhof statt. Präsidentin Käthi Näf durfte 24 Aktiv- und Ehrenmitglieder begrüssen und leitete nach dem Abendessen und einem gemeinsam gespielten Marsch die Versammlung ein. Nebst der Genehmigung von Rechnung, Budget und Jahresprogramm standen auch personelle Veränderungen an: Nach sechs Jahren im Vorstand gab Materialwart Adrian Amsler sein Amt ab, bleibt dem Verein aber als neuer Rechnungsrevisor erhalten. Seine Nachfolge tritt Patricia Peter an, die gleichzeitig für 25 Jahre aktives Musizieren geehrt und zum Ehrenmitglied ernannt wurde – ebenso wie Michael Reimann.

Einstimmig beschlossen wurde zudem eine Anpassung des Dirigentenlohns, welche sich Svend König dank seinem grossen Engagement mehr als verdient hat. Im Ausblick auf das Vereinsjahr 2026 beschäftigen die Musikgesellschaft unter anderem das Kinderkonzert am 22. März, das Eidgenössische Musikfest sowie Fragen rund um Uniformanpassung und Probelokal.

Mit Applaus, Humor und viel Engagement endete die Versammlung – beste Voraussetzungen für ein klangvolles Vereinsjahr. (mgt)