Engagement für sichere Velowege

Die Mitgliederversammlung von Pro Velo Fricktal in der Stadtbibliothek Rheinfelden stand ganz im Zeichen der Verbesserung der Situation für Velofahrende im Fricktal: «Die Umsetzung des Veloweggesetzes im Kanton Aargau nimmt Fahrt auf ...

Mitgliederversammlung von Pro Velo Fricktal

Die Mitgliederversammlung von Pro Velo Fricktal in der Stadtbibliothek Rheinfelden stand ganz im Zeichen der Verbesserung der Situation für Velofahrende im Fricktal: «Die Umsetzung des Veloweggesetzes im Kanton Aargau nimmt Fahrt auf – und mit ihr das Engagement für bessere und sicherere Veloinfrastruktur im Fricktal.» Dies erläuterte Wolfgang Zesch, Vorstandsmitglied von Pro Velo Windisch, der eindrücklich aufzeigte, wie stark sich die Rahmenbedingungen für den Veloverkehr in den letzten Jahren im Aargau verbessert haben. Die Zusammenarbeit mit dem Kanton und den Behörden wurde intensiviert. Pro Velo ist heute aktiv in zentrale Planungsprozesse eingebunden. Gleichzeitig wurde deutlich: Der Weg zu einem durchgängigen und sicheren Velonetz bleibt anspruchsvoll und erfordert weiterhin konsequentes Engagement. «Mehr Tempo bei der Umsetzung des Veloweggesetzes ist immer noch nötig», bekräftigte er zusammen mit Präsidentin Béa Bieber von Pro Velo Fricktal.

Neben den politischen Entwicklungen standen auch konkrete Projekte und Aktivitäten im Perimeter Aargau im Fokus seiner Präsentation. So zum Beispiel der Stadtraum Bahnhofszone Brugg-Windisch. Pro Velo Fricktal setzt sich weiterhin für die Verbesserung der lokalen Infrastruktur ein, unterstützt Gemeinden beratend und engagiert sich mit Aktionen und Veranstaltungen direkt vor Ort. Béa Bieber freut sich über die aktivere Arbeit zusammen mit diversen Fricktaler Gemeinden für sicherere Veloverbindungen und nutzerfreundliche Planung.

Ein praktisches Angebot richtet sich an alle Velofahrenden in der Region: Warnwesten, die auf genügend Abstand zwischen Auto und Velofahrenden hinweisen, können neu direkt über Pro Velo Fricktal bezogen werden. Diese tragen wesentlich zur Sicherheit im Strassenverkehr bei und sind für 10 Franken plus Porto bei Pro Velo Fricktal erhältlich. Bestellungen sind unkompliziert per E-Mail möglich unter: fricktal@pro-velo-ag.ch.

Am 9. Mai organisiert Pro Velo Fricktal zusammen mit dem Repair-Café Rheinfelden die nächste Reparaturaktion speziell für Velos. Vor dem Seffelraum in Rheinfelden werden Velos kontrolliert und bei Bedarf repariert. Einen Zeitslot dafür kann man sich über bieber@teleport.ch reservieren lassen. Repariert wird zwischen 10 und 14 Uhr.

Die Versammlung zeigte einmal mehr, wie wichtig die Zusammenarbeit über Organisationsgrenzen hinweg ist. «Pro Velo Fricktal bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmenden für ihr Engagement und die konstruktiven Beiträge. Ein besonderer Dank gilt Wolfgang Zesch für das inspirierende Referat sowie Gerhard Zenke der IG Velo Rheinfelden (D) für die wertvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit bis ins Fricktal.» (mgt)