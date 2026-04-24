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Engagement für sichere Velowege

  24.04.2026 Rheinfelden
Warnwesten erhöhen die Sicherheit für Velofahrer, hier demonstriert von Gerhard Zenke (links), Béa Bieber und Wolfgang Zesch. Foto: zVg
Warnwesten erhöhen die Sicherheit für Velofahrer, hier demonstriert von Gerhard Zenke (links), Béa Bieber und Wolfgang Zesch. Foto: zVg

Mitgliederversammlung von Pro Velo Fricktal

Die Mitgliederversammlung von Pro Velo Fricktal in der Stadtbibliothek Rheinfelden stand ganz im Zeichen der Verbesserung der Situation für Velofahrende im Fricktal: «Die Umsetzung des Veloweggesetzes im Kanton Aargau nimmt Fahrt auf ...

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