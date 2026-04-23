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Energie-Förderprogramm soll weitergehen

  23.04.2026 Aargau

Der Regierungsrat beantragt einen Verpflichtungskredit «Förderprogramm Energie 2027– 2030» über 127,8 Millionen Franken. Davon sind 58,3 Millionen Franken kantonale Mittel vorgesehen; die übrigen Mittel stammen aus Globalbeiträgen des Bundes. Das Programm soll ...

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