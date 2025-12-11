Immobilien
Energie aus regionalem Kreislauf

  11.12.2025 Fricktal
Die neue Zentrale, bestehend aus der Pflanzenkohleanlage und dem Holzkessel, ist seit ein paar Tagen in Betrieb. Foto: zVg
Maispracher Wärmeverbund

Ein Pflanzenkohleanlage und ein Holzkessel versorgen den Wärmeverbund Maisprach neu mit ökologischer, regional erzeugter Wärme. Zusammen leisten sie einen wichtigen Beitrag zur erneuerbaren Wärmeversorgung der Gemeinde.

Die IWB hat ...

